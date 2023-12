Vai ter de esperar um pouco mais pela chegada de 'Fallout' à nova geração

Será em abril de 2024 que os fãs de ‘Fallout’ poderão ver uma adaptação televisiva sob forma da série exclusiva para o Prime Video da Amazon. Por outro lado, a versão de ‘Fallout 4’ para a nova geração de consoles foi adiada e não tem ainda data de lançamento.

A produtora Bethesda confirmou o adiamento através da página oficial da série ‘Fallout’ na rede social X (ex-Twitter).

“Obrigado pela vossa paciência enquanto continuamos trabalhando na atualização da nova geração de ‘Fallout 4’”, pode ler-se no comunicado. “Sabemos que estão entusiasmados, nós também estamos. Mas precisamos de um pouco mais de tempo e mal conseguimos esperar por um regresso entusiasmante à Commonwealth em 2024”.

Tendo em conta o lançamento da série já marcado para abril, não ficaríamos impressionados se ‘Fallout 4’ chegasse à PlayStation 5, Xbox Series e PC durante esta época. Sabe-se que, além dos gráficos com resolução 4K, esta versão terá ‘framerates’ mais altas, correções de ‘bugs’ e suporte oficial da Bethesda para mods.

Thank you for your patience with us as we work on the Fallout 4 next-gen update. We know you're excited, and so are we! But we need a bit more time and look forward to an exciting return to the Commonwealth in 2024.