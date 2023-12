Cientistas (tentam) explicar um dos maiores mistérios do Universo

Um grupo de astrônomos publicou um estudo na revista científica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society que pode mudar nossa compreensão das explosões rápidas de rádio (FRBs).

As FRBs são pulsos de rádio de alta energia que duram apenas alguns milissegundos. Elas são um fenômeno relativamente novo, e os cientistas ainda não sabem muito sobre sua origem.

O estudo recente, liderado por cientistas do Observatório Astronômico Nacional da China (NAOC), observou um FRB chamado FRB 20220912A durante dois meses. Os pesquisadores descobriram que o FRB emitia pulsos de rádio em uma variedade de frequências, das mais altas às mais baixas.

Esse comportamento é inesperado, pois as FRBs geralmente são observadas em uma única frequência. A descoberta sugere que as FRBs podem ser causadas por um fenômeno mais complexo do que se pensava anteriormente.

"Este trabalho é entusiasmante porque oferece confirmações de propriedades conhecidas de FRBs e a descoberta de algumas novas", disse Sofia Sheikh, uma das autoras do estudo. "Ele nos ajuda a entender melhor a natureza desses misteriosos fenômenos."

A descoberta do FRB 20220912A levanta mais questões do que oferece respostas. Os cientistas ainda precisam descobrir o que está causando o comportamento incomum do FRB.

No entanto, a descoberta é um passo importante para entender melhor as FRBs. Ela sugere que as FRBs podem ser causadas por um fenômeno que ainda não entendemos completamente.

Leia Também: Maior explosão solar em 6 anos provoca apagão em rádios no continente americano