Instagram testa perfil alternativo para postagem de conteúdo privado

O Instagram está testando uma nova funcionalidade que permite aos usuários criar um perfil alternativo, chamado Flipside, que só é visível para um pequeno grupo de amigos.

Essa funcionalidade é ideal para compartilhar conteúdo mais íntimo ou "arriscado", como fotos ou vídeos que o usuário não quer que sejam vistos por todos os seus seguidores.

O Flipside foi descoberto pelo desenvolvedor de aplicativos Alessandro Paluzzi, que compartilhou algumas fotos da nova funcionalidade em sua página na rede social X (ex-Twitter).

Ainda não se sabe quando o Flipside estará disponível para todos os usuários do Instagram, mas ele já está sendo disponibilizado gradualmente para alguns usuários selecionados.

As I guessed a few weeks ago, in your flipside, you'll be able to have a profile picture, a name, and a biography different from those in your public profile.https://t.co/oMvT2x0vHb pic.twitter.com/uDbqPbtjx4