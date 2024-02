Apple está desenvolvendo dois iPhones com telas dobráveis

O site The Information revelou a notícia que a Apple começou a testar protótipos de iPhones com tela dobrável desde 2018, estando neste momento desenvolvendo ativamente dois modelos distintos.

A publicação afirma que um destes modelos é um smartphone com design em ‘concha’, semelhante ao que encontramos hoje em dia no Galaxy Z Flip da Samsung e no Razr da Motorola.

Por muito entusiasmante que seja, a publicação nota que o projeto foi suspenso por volta de 2020 para que a Apple se pudesse concentrar no desenvolvimento de um iPad dobrável - o qual deverá ser o primeiro dispositivo com tela flexível lançado pela Apple.

Ao que parece o projeto não foi abandonado e a Apple está neste momento procurando solucionar o ‘vinco’ que costuma ser visível nos telefones dobráveis. É provável que, uma vez resolvida esta questão, a empresa esteja pronta para lançar o primeiro telemóvel neste segmento.