TikTok vai pagar por vídeos com mais de um minuto

O TikTok anunciou um novo fundo dedicado a criadores de conteúdo, com o objetivo de incentivar a produção de vídeos mais longos. O programa substitui o fundo anterior, que não tinha exigências de duração, e agora paga apenas a criadores que publicarem vídeos com mais de um minuto.

O valor do pagamento será baseado em diversos fatores, como originalidade do conteúdo, tempo de reprodução, engajamento e número de pesquisas.

Requisitos para participar do fundo:

Ter no mínimo 18 anos;

Ter pelo menos 10 mil seguidores;

Ter acumulado 100 mil visualizações autênticas nos últimos 30 dias.

Como se inscrever:

Acesse o aplicativo TikTok e toque no ícone "Eu".

Clique nos três pontos no canto superior direito e selecione "Criador".

Selecione "Fundo para Criadores".

Leia e aceite os termos e condições.

Vincule sua conta do TikTok a uma conta do PayPal.

Dicas para aumentar suas chances de receber:

Crie conteúdo original e de alta qualidade;

Publique vídeos com frequência;

Interaja com seus seguidores;

Use hashtags relevantes;

Participe de desafios e trends do TikTok.

