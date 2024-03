TikTok pode lançar app de fotografias para rivalizar com o Instagram

Depois que o Instagram se aventurou no mundo dos vídeos curtos seguindo os passos do TikTok, agora parece que é a vez do TikTok seguir o caminho inverso e investir no compartilhamento de fotos.

O consultor de redes sociais Matt Navarra encontrou referências de um novo app chamado "TikTok Photos" no código do app do TikTok. Um ícone com as cores do TikTok também foi encontrado, sugerindo que o novo aplicativo está em desenvolvimento. A informação disponível indica que os usuários do TikTok poderão compartilhar fotos diretamente do app principal para o TikTok Photos.

Ainda não há uma data oficial para o lançamento do TikTok Photos. Também não se sabe se estará disponível em todos os territórios onde o TikTok está presente.

