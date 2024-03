iPhone com IA leva Apple a negociar com gigante chinesa Baidu

Os planos da Apple para implementar Inteligência Artificial (IA) nos iPhones passam, agora, pelo licenciamento destas tecnologias desenvolvidas pela Google ou pela OpenAI. Todavia, parece que as ambições da Apple na China passam também, necessariamente por acordos com a Baidu.

Diz o site The Wall Street Journal que a Apple está em negociações com a gigante tecnológica chinesa de forma a licenciar o seu modelo de IA - o Ernie Bot. Isto porque, ao contrário das tecnologias da Google e da OpenAI, o Ernie Bot conta com a aprovação do regulador chinês, que é uma exigência para que a tecnologia seja usada na China.

Até o momento a China não teria completado as negociações com nenhuma destas empresas, sendo que é provável que tenhamos novidades até o evento anual da Apple que costuma ocorrer em junho, o WWDC.

