A funcionalidade que não sabia que precisava está a caminho do WhatsApp

A mais recente versão beta do WhatsApp para sistemas iOS indica que o WhatsApp está trabalhando numa funcionalidade que permitirá ver vídeos enviados na app sem deixar de conversar com os seus contatos.

Como conta o site WABetaInfo, a funcionalidade é semelhante à que já está presente no WhatsApp para videochamadas. Mesmo estando uma videochamada ativa, é possível continuar respondendo via mensagem escrita em outras conversas desde que não saia do aplicativo.

Vale recordar que outras apps rivais do WhatsApp já contam com esta mesma funcionalidade, como é o caso da Telegram. Tendo em conta que já está presente na versão beta, é possível que não demore a ser lançada na versão final da app.

WhatsApp beta for iOS 24.7.10.73: what's new?



WhatsApp is working on a picture-in-picture feature for videos, and it will be available in a future update!https://t.co/nQIs9OCXaI pic.twitter.com/GTCmiyTgWK