Google atinge marca inédita nos 25 anos de história da empresa

A gigante de tecnologia Google alcançou um marco histórico ao atingir uma valorização de mercado de US$ 2 trilhões pela primeira vez em seus 25 anos de história.

Com essa conquista, a empresa se torna a quarta empresa mais valiosa do mundo listada em bolsa, ficando atrás da Nvidia, Apple e Microsoft, que atualmente ostenta um valor de mercado superior a US$ 3 trilhões.

O impulso para este marco histórico veio após a divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2024 da empresa, que demonstraram um desempenho excepcional.

O sucesso contínuo do motor de busca da Google, juntamente com o crescimento exponencial da Google Cloud, impulsionada por seus serviços inovadores de inteligência artificial generativa, foram os principais fatores que contribuíram para este resultado positivo.

