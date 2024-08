Nova série de 'Guerra dos Tronos' está a caminho; veja o 'teaser'

Após a exibição do último episódio da segunda temporada de "House of the Dragon", a Max revelou o primeiro teaser de um novo spin-off baseado na obra de George R.R. Martin. A série, intitulada "A Knight of the Seven Kingdoms", está prevista para estrear em 2025.

Ambientada cem anos antes dos eventos de "Game of Thrones", a trama segue a história de Duncan, o Alto, e seu fiel escudeiro Egg, que futuramente se tornará Aegon V Targaryen.

A Max planeja adaptar os três livros da série, com o primeiro volume recebendo uma temporada de seis episódios.

Confira o teaser acima.

Leia Também: Angelina Jolie acusa Brad Pitt de tentar silenciá-la