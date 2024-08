Angelina Jolie acusa Brad Pitt de tentar silenciá-la

Angelina Jolie está acusando o ex-marido Brad Pitt de tentar silenciá-la através de um acordo de confidencialidade.

Segundo a revista People, documentos judiciais apresentados em 25 de julho revelam que os advogados de Jolie alegam que Pitt está pressionando para que ela assine um acordo que incluiria alegações de abuso por parte do ator, de 60 anos.

A equipe jurídica de Jolie, de 49 anos, apoiou uma moção que obriga Pitt a divulgar informações que seus advogados consideraram "abrangentes e intrusivas" em um processo separado.

O casal está em disputa sobre a Château Miraval, da qual são coproprietários. Pitt processou Jolie por vender metade da vinícola francesa em outubro de 2021, alegando que a venda violou um acordo verbal entre os dois.

Recentemente, o advogado de Jolie afirmou que a atriz quer que Pitt "pare de lutar" e desista do processo judicial relacionado à propriedade.

Em uma declaração de 17 de julho obtida pela People, Paul Murphy, advogado de Jolie, acusou Pitt de usar o caso para "punir e controlar Angelina", escondendo seu "comportamento errático e abusivo".

"Angelina pede novamente ao Sr. Pitt que encerre o processo e coloque a família no caminho da cura. Se o Sr. Pitt não retirar o processo, Angelina não terá outra escolha senão obter as evidências necessárias para provar que as alegações estão erradas", destacou Murphy.

O casal se separou em setembro de 2016, após uma viagem de avião da família de França para Los Angeles se tornar violenta, com Pitt supostamente abusando fisicamente de Jolie e de alguns de seus seis filhos.

Recentemente, Jolie alegou em documentos judiciais que os abusos "começaram muito antes" dessa viagem, mas sempre foram direcionados apenas a ela. "A viagem de avião marcou a primeira vez que ele direcionou seus abusos físicos também para as crianças. Jolie o deixou imediatamente".

Leia Também: Filho de Angelina Jolie e Brad Pitt é levado de emergência para hospital