Hoje é dia da última Superlua do ano: Relembre esse e os melhores eventos celestiais de 2024 - Este foi um ano espetacular para observar as estrelas - 2024 trouxe muitas oportunidades para testemunhar as maravilhas do universo. Os avanços na astronomia permitem que estes eventos sejam rastreados, permitindo que os cientistas determinem com antecedência quando os corpos celestes podem ser visíveis da Terra. De chuvas de meteoros a superluas, muitas datas especiais marcaram o calendário. E muitos foram possíveis de ver sem nenhuma ajuda de aparelhos, ao vivo com nossos olhos, como a superlua de hoje - a última do ano. Ela pode ser vista de qualquer lugar do Brasil, mas se você quer ter a melhor visibilidade, prepare-se para ver os céus de um ponto escuro longe da poluição luminosa, se não estiver nublado, claro. O ápice do fenômeno vai ocorrer precisamente às 18h28, no horário de Brasília. E você com certeza testemunhou vários eventos celestes especiais este ano. Clique e relembre como 2024 foi cheio de surpresas.

