Interlagos: GP de Fórmula 1 tem venda extra com novo lote de ingressos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Fãs de automobilismo ainda podem garantir entradas para o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, uma das etapas mais aguardadas do calendário esportivo internacional. As competições acontecem entre os dias 3 e 5 de novembro, no Autódromo de Interlagos, na região sul da capital paulista.

Em São Paulo, a maior parte dos ingressos esgotou em poucos dias, com vendas iniciadas em 2022. A novidade é que o evento conta com vendas extraordinárias de ingressos nesta semana. Os setores H, D, Pit Stop Club, Orange Tree Club, Heineken Village Gramado e Estrela estão disponíveis para compra e os valores variam entre R$ 1.980 e R$ 8.400.

A 21ª etapa da temporada 2023 recebe grandes nomes na disputa, como o tricampeão mundial Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris (McLaren), Charles Leclerc (Ferrari), Carlos Sainz (Ferrari), Sergio Perez (Red Bull), além de Lewis Hamilton (Mercedes), que conquistou o campeonato mundial sete vezes.

A programação tem início na sexta-feira, com o treino livre, às 11h30. Em seguida, às 15h, ocorre a classificação para o Grande Prêmio (GP). No sábado pela manhã, os pilotos participam da classificação da prova Sprint e, pela tarde, da corrida Sprint. No domingo, às 12h, os espectadores podem acompanhar o desfile de pilotos e, então, o GP, com 71 voltas, em Interlagos.Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1

Autódromo de Interlagos, av. Senador Teotônio Vilela, 261, Interlagos, região sul. Sex. (3) a dom. (5). Ingressos a partir R$ 1.980 em eventim.com.br