Snoop Dogg posa ao lado da Mona Lisa no Museu do Louvre: 'Irmão Gêmeo'

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Snoop Dogg brincou ao posar ao lado da obra de Mona Lisa, no Museu do Louvre, durante os Jogos Olímpicos de Paris.

O cantor publicou um vídeo para mostrar a sua visita privada ao local e falou a reação que teve ao se deparar com o "olhar" da Mona Lisa, famosa obra de Leonardo da Vinci. "Acabei de descobrir que sou irmão gêmeo de Mona Lisa - Tony Lisa".

Snoop Dogg ainda testou se o olhar da Mona Lisa "segue" quando é vista de qualquer ângulo: "Deixe-me andar até aqui e ver se você está olhando para mim. Ok, eu gosto disso. Foi difícil. Ela sorri muito quando estou deste lado."

Snoop Dogg tem sido um dos personagens principais das Olimpíadas de Paris. Levado pelo canal norte-americano "NBC" ao evento, o rapper participou do revezamento da tocha olímpica, teve aulas de natação com Michael Phelps, dançou com Simone Biles e até andou no ônibus da equipe de basquete dos Estados Unidos.