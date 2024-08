Tony Ramos relata susto da esposa ao vê-lo desmaiado antes de cirurgia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Tony Ramos, 75, recordou o dia em que foi encontrado sem sentidos pela esposa, Lidiane Minati, 72, antes da operação a que foi submetido em maio.

Os sintomas de mal-estar do ator começaram com uma forte dor de cabeça. "Falei para Lidiane: 'Vou deitar um pouco, que esta dor de cabeça não passa.' Tomei um analgésico, meia hora, 40 minutos depois, nada! A dor era como se a testa fizesse assim: 'tum, tum, tum' [sinaliza como se estivesse latejando]. Achei que era da coluna - de vez em quando, costumo ter um incômodo do lado esquerdo", detalhou ele, em entrevista ao Conversa com Bial (Globo) desta quinta-feira.

Momentos depois, Lidiane o encontrou desmaiado e acionou a ambulância.

"Estava me ajeitando no espaldar da cama, o texto do filme ['A Lista'] ao lado, aguardando o carro da produção vir me apanhar. Até que Lidiane fala: 'Tony, o carro chegou.' Isso eu já não lembro, isso é o relato dela. Como ela vê que eu não respondo, sobe e me vê estranhamente na cama e parte do corpo no chão."

Ao despertar no hospital e descobrir que havia sido operado, Tony afirma ter sentido não medo, mas alívio. "Acredite se quiser, mas medo não bateu. Bateu alívio de algo inesperado, indescritível e assustador. Quando eu realizei o que eu tinha passado e a narração aqui, da minha companheira falando comigo, dando beijinho, aí disse: 'Papai do Céu, obrigado!'"

Tony Ramos foi operado para sanar um quadro de hematoma subdural - acúmulo de sangue entre o cérebro e o crânio. Menos de 48 horas depois, ele teve uma convulsão e voltou à mesa de cirurgia para uma segunda operação, também bem-sucedida.