Rodrigo Faro, que interpretará Silvio Santos no cinema, diz que apresentador foi inspiração

KARINA MATIAS

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um dos episódios mais inusitados e violentos da vida de Silvio Santos, o sequestro dele e de sua família em agosto de 2001, será tema do filme "Silvio", que estreia no dia 12 de setembro nos cinemas.

Intérprete do comunicador e dono do SBT no longa, Rodrigo Faro lamentou a morte de Silvio neste sábado (17).

"O Brasil perde hoje o maior nome da televisão brasileira, um gênio da comunicação. Silvio se foi, mas seu legado será eterno. Foi assistindo Silvio na TV que eu descobri a minha vocação. Silvio foi uma inspiração para mim e para todos aqueles que trabalham com comunicação nesse país", escreveu o ator nas suas redes sociais.

Em entrevista à coluna em novembro de 2022, Faro disse que o objetivo do longa era ser uma homenagem em vida para o apresentador. "As pessoas que marcam a nossa vida, que marcam a história do Brasil como o Silvio marca, elas têm de ser homenageadas em vida. A gente não pode esperar essa pessoa ir embora para homenageá-la. E como ele vai ver esse filme, eu não queria fazer algo que o desagradasse nem queria que ele não gostasse que eu fizesse", justifica Faro.

Silvio deu o seu aval para Faro interpretá-lo nos cinemas em dezembro de 2018. Na ocasião, disse que o ator foi bem escolhido porque também é apresentador e "tem um bom talento artístico".

O longa "Silvio" parte da história real do sequestro como fio condutor para relembrar a trajetória de Senor Abravanel. A direção é de Marcelo Antunez ("Qualquer Gato Vira-Lata 2" e "Até que a Sorte nos Separe 3: A Falência Final"), com produção da Moonshot Pictures.

Em 30 de agosto de 2001, Silvio Santos foi mantido refém por sete horas, na cozinha da sua casa no Morumbi, zona oeste de São Paulo.

O sequestrador era Fernando Dutra Pinto, que tinha liderado dias antes o sequestro de Patrícia Abravanel, a filha número 4 do empresário e comunicador.

"A gente lamenta muito. 'Silvio' é um filme respeitoso e uma homenagem a figura deste ícone, que é uma grande referência para todos nós", diz Roberto d'Avila, CEO da produtora Moonshot.

"Silvio Santos foi responsável pelo programa mais longevo de toda a televisão, com mais de 60 anos no ar, formou gerações e gerações de artistas e, ao mesmo tempo, foi o primeiro artista a comandar um canal de televisão. Com isso, ele inspirou, lançou e valorizou toda uma geração de novas personalidades, então nós só temos que homenageá-lo a respeitá-lo", completou.