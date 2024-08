Palco Sunset tem nova localização no Rock in Rio 2024; veja outras mudanças

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em 2024, o Rock in Rio realiza sua décima edição em sua cidade natal do Rio de Janeiro e completa 40 anos de existência. Tantas comemorações trazem novidades para o festival, como o Dia Brasil, quando tocará apenas uma seleção extensa de artistas brasileiros, e a apresentação do musical "Sonhos, Lama e Rock and Roll" na Cidade do Rock.

A estrutura do festival, realizado na Vila Olímpica desde 2017, também apresentará consideráveis mudanças para esta edição. As novidades vão de palcos trocando de lugar e aumentando para receber públicos maiores a outros tipos de atrações que concorrem com a música ao vivo, como as já famosas tirolesa e roda-gigante.

Confira abaixo as principais mudanças no mapa do festival, que acontece entre 13 e 22 de setembro.

Palco Mundo

O grande palco Mundo, onde se apresentam as maiores atrações do Rock in Rio, recebe novos telões de LED. Serão seis, totalizando 830 m2 de LED, que prometem melhorar a experiência do público que vê os shows de mais longe.

PALCO SUNSET

O palco queridinho do público do Rock in Rio, que até então era tido como o palco secundário do festival, foi reestruturado e agora está do tamanho do Palco Mundo. "A partir dessa edição, está claro para todo mundo que a gente tem dois palcos principais no Rock in Rio", fala Luis Justo, CEO do Rock in Rio desde 2011, sobre o espaço, que neste ano terá shows de Mariah Carey, Deep Purple e Tyla. Além de ter sido ampliado, o palco também terá nova localização, do outro lado do festival, para poder receber cerca de 100 mil pessoas confortavelmente.

GLOBAL VILLAGE

Uma novidade na Cidade do Rock, o Global Village será uma substituição da Rock Street, "rua" no festival que homenageava um país específico por edição. Em 2024, essa seção do evento será agora um "bairro" temático com referências à arquitetura, gastronomia e música de diversos países de todos os cinco continentes. A embaixadora do Global Village será a cantora beninense Angélique Kidjo.

PALCO SUPERNOVA E NOVAS ÁREAS

O palco Supernova, presente desde a edição de 2019, também estará em uma nova localização. Rappers como N.I.N.A. e Duquesa e bandas como Crypta e Dead Fish se apresentarão no palco, que fará parte de um complexo que incluirá também o Global Village, o Espaço Favela e o palco eletrônico New Dance Order.

MAIS ESPAÇO

Após a edição de 2022, algumas estruturas Olímpicas foram retiradas da área onde acontece o festival, fazendo com que a Cidade do Rock tenha mais espaços livres. "A gente não mexeu na capacidade de público, mas as pessoas certamente poderão circular com mais facilidade", diz Justo.

INSTALAÇÕES MELHORADAS

A grama sintética da Cidade do Rock foi completamente trocada e os banheiros "de verdade" do festival, que não são banheiros químicos, também estarão ampliados e em maior quantidade.

O evento ocorre na Cidade do Rock, no Rio de Janeiro, e ainda há entradas disponíveis para os dias 15, 19 e 21 de setembro. O valor dos ingressos vai de R$ 795, a inteira, e R$ 397,50, a meia-entrada, para cada dia do festival. A venda geral é realizada no site da Ticketmaster.