Matthew Perry gastou R$ 300 mil em drogas no mês antes de sua morte

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ator Matthew Perry gastou um mínimo de R$ 300 mil em drogas e injeções no mês antes de sua morte em outubro de 2023. A morte do ator de "Friends" foi causada por uma overdose de cetamina, aos 54 anos.

De acordo com reportagem do Daily Mail e Us Weekly, Perry e seu assistente Kenny Iwamasa, que morava com ele, compraram 55 frascos de cetamina e inúmeras injeções.

De acordo com documentos do caso de Perry, há registros de Iwamasa mandando mensagens de texto consecutivas, quase todos os dias, inclusive na madrugada, pedindo mais cetamina.

Segundo os documentos, o assistente do ator teria se reunido com o astro e o médico Salvador Plasencia em um estacionamento, onde injetaram cetamina em Perry - mas, ambos já haviam o injetado diversas vezes na casa de Perry.

Em uma das vezes, Plasencia teria injetado Perry com cetamina poucas horas depois de ele já ter recebido um tratamento com a droga, o que resultou em um pico em sua pressão arterial sistólica.

O assistente do ator foi preso no início deste mês devido à sua conexão com a overdose fatal de Matthew Perry.