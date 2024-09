Filmes de Walter Salles e Karim Aïnouz podem concorrer ao Oscar; veja lista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nesta segunda-feira (2), a Academia Brasileira de Cinema anunciou uma lista de 12 filmes brasileiros que estão aptos a concorrer na categoria de Melhor Filme Internacional no Oscar 2025, que está programado para acontecer no dia 2 de março do próximo ano.

Entre eles, está "Ainda Estou Aqui" de Walter Salles, que foi recentemente aplaudido por 10 minutos após sua exibição no Festival de Cinema de Veneza. Outro indicado é "Motel Destino", de Karim Aïnouz, que foi apresentado em Cannes no mês passado.

O restante dos longas habilitados a concorrer são: "A Metade de Nós", de Flávio Botelho; "Cidade Campo", de Juliana Rojas; "Estômago 2 - O Poderoso Chef", de Marcos Jorge; "Levante", de Lillah Halla; "Ninguém Sai Vivo Daqui", de André Ristum; "O Sequestro do Voo 375", de Marcus Baldini; "Saudade Fez Morada Aqui Dentro", de Haroldo Borges; "Sem Coração", de Nara Normande e Tião; "Vermelho Monet", de Halder Gomes; e "Votos", de Ângela Patrícia Reiniger.

A Comissão de Seleção da Academia Brasileira de Cinema se reunirá mais duas vezes neste mês para definir o filme que representará o Brasil na premiação. No dia 16 de setembro, serão selecionados seis títulos entre os escritos, e no dia 23, um só longa será escolhido.