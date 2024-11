Morre o escritor gaúcho José Clemente Pozenato, autor do romance 'O Quatrilho'

ISADORA LAVIOLA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O escritor e tradutor gaúcho José Clemente Pozenato, que integrou a Academia Sul-Brasileira de Letras e a Academia Rio-Grandense de Letras, morreu na última segunda-feira (25), aos 86 anos.

A informação foi confirmada pela Editora Pozenato, fundada pelo próprio autor. "Hoje é a página mais triste dessa grande história", diz o anúncio nas redes sociais da editora.

O autor é principalmente conhecido por seu livro "O Quatrilho", lançado em 1985. O romance conta a história de dois casais de imigrantes italianos que vivem em uma comunidade rural no Rio Grande do Sul nos anos 1910.

A obra foi adaptada para o cinema em 1995 pelo diretor Fábio Barreto, com Glória Pires e Patricia Pillar, e concorreu ao Oscar como melhor filme estrangeiro no ano seguinte.

Outros romances conhecidos do autor são "O Caso do Martelo", com um detetive que investiga um crime em uma pequena cidade interiorana, e "A Cocanha", uma saga de imigrantes italianos à espera de um navio a caminho da América.

Pozenato nasceu em São Francisco de Paula e morreu em Caxias do Sul, onde morava. Em seu estado, assumiu o Conselho Estadual de Cultura e a Secretaria de Cultura de Caxias do Sul.

Em setembro de 2022 ele foi reconhecido com a Medalha Simões Lopes Neto, uma das maiores honrarias do Rio Grande do Sul, que condecora figuras que contribuem para a cultura e a educação gaúcha.

O autor estava hospitalizado para realizar um procedimento cardíaco e morreu após ter complicações.

