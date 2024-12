Paul McCartney faz show com Ringo Starr e dueto virtual com John Lennon

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Paul McCartney e Ringo Starr, os dois membros sobreviventes dos Beatles -uma das mais marcantes bandas da história- se reuniram no palco nesta quinta-feira (19). O show em Londres, levou 20 mil fãs à arena O2.

O show também prestou homenagem a John Lennon e George Harrison, os membros mortos da banda, com filmagens do grupo. Os dois cantaram hits como "Helter Skelter" e "Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band".

O concerto também teve uma participação com o guitarrista da banda Rolling Stones, Ronnie Wood, e um dueto virtual com John Lennon. Morto há mais de 40 anos, o vídeo de Lennon cantando "I've Got a Feeling" na última apresentação pública do grupo foi acompanhado por McCartney ao vivo.

O show foi a última apresentação da turnê Got Back, que começou nos Estados Unidos em 2022. O artista inclusive se apresentou este ano no Brasil, em São Paulo e em Florianópolis.

Leia Também: Recursos para leis Rouanet e Aldir Blanc estão mantidos, diz ministra