Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq tem inscrições até 6 de janeiro

Pesquisadoras do sexo feminino de todo o país podem se inscrever para o Prêmio Mulheres e Ciência do CNPq. As inscrições estão abertas até o próximo dia 6. Além das próprias candidatas, instituições também podem efetuar inscrições em nome delas nas categorias Estímulo e Trajetória.

São cerca de R$ 500 mil em prêmios para reconhecer instituições e pesquisadoras em trabalhos científicos que promovam a diversidade, a pluralidade e a participação de mulheres na ciência, tecnologia e inovação.

Os prêmios são de R$ 20 mil para pesquisadoras com até 45 anos de idade, de R$ 40 mil para pesquisadoras a partir de 46 anos e de R$ 50 mil para instituições que se destaquem na implementação de ações de igualdade de gênero.

As inscrições devem ser feitas nas categorias: Ciências da Vida; Ciência Exatas, da Terra e Engenharias; e Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes.

Além do CNPq e do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, são parceiros da iniciativa o Ministério das Mulheres, o British Council Brasil e o Banco de Desenvolvimento da América Latina e do Caribe.

Mais informações sobre como participar do prêmio Mulheres e Ciência do CNPq estão disponíveis no site carloschagas.cnpq.br.