Bilheterias de cinema dos EUA vivem maior retração do pós-pandemia em 2024

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - "Divertida Mente 2", que explora as novas emoções de Riley na adolescência, liderou as bilheterias no ano passado. A sequência da Disney arrecadou US$ 652 milhões no mercado americano e US$ 1,69 bilhão globalmente, encabeçando a lista da Comscore. O desempenho geral do setor, no entanto, foi considerado decepcionante.

As vendas de ingressos de cinema nos Estados Unidos encerraram 2024 com uma queda de 23,5% em relação a 2019, último ano considerado normal para a bilheteria. O faturamento somou US$ 8,7 bilhões, bem abaixo dos US$ 11,3 bilhões registrados antes da pandemia de Covid-19.

Pela primeira vez no pós-pandemia, as receitas gerais não superaram as do ano anterior. Em comparação com 2023, que arrecadou US$ 9,04 bilhões, a retração foi de 3,3%. Especialistas atribuem a baixa no faturamento ao cronograma de lançamentos mais enxuto, impactado pelas greves de atores e roteiristas, em Hollywood, em 2023.

"Deadpool & Wolverine" ficou em segundo lugar nas arrecadações, com US$ 1,33 bilhão, seguido por "Meu Malvado Favorito 4" com US$ 969 milhões. "Moana 2" aparece na quarta posição, com US$ 900 milhões até o momento.

Nove dos dez maiores filmes do ano foram continuações. No ranking global de vendas de ingressos, "Duna 2" arrecadou US$ 714 milhões, seguido por "Wicked", com US$ 643 milhões. Este último, uma adaptação do musical da Broadway, no entanto, foi o único título original entre os mais bem-sucedidos.

Completando a lista vem "Godzilla e Kong: O Novo Império" (US$ 571 milhões); "Kung Fu Panda 4" (US$ 547 milhões); "Venom 3: A Última Rodada" (US$ 476 milhões) e "Os Fantasmas Ainda se Divertem: Beetlejuice Beetlejuice" (US$ 451 milhões).