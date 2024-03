BBB 25 será formado por duplas de amigos ou parentes

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo anunciou nesta quinta-feira (28) que em breve serão abertas as inscrições para o BBB 25, que terá uma peculiaridade: os candidatos só poderão se inscrever em duplas.

A dinâmica lembra a do BBB 18, em que Ana Clara participou junto com o pai, Ayrton. Os dois, no entanto, eram a única dupla da edição. Os demais participantes jogaram individualmente.

A 25ª temporada, no entanto, será exclusivamente formada por duos.

Segundo as regras de inscrição, as duplas devem ser formadas entre familiares ou amigos. "É fundamental que sejam duas pessoas fortemente conectadas por um laço. Uma dupla de melhores amigos, tia e sobrinho, mãe e filha, um casal, irmãos, primos, avó e neto", afirma a emissora.

A dupla de candidatos deve fazer apenas um cadastro com os dois CPFs. "E quem se inscrever junto a uma dupla não poderá fazê-lo novamente com outra pessoa", destaca o formulário.

As inscrições serão abertas em breve e o anúncio será feito por Tadeu Schmidt durante o BBB 24.

Leia Também: Influenciadora está esperando filho de Neymar, diz colunista