Influenciadora está esperando filho de Neymar, diz colunista

A influenciadora Amanda Kimberlly está esperando um filho do jogador Neymar, é o que afirma o colunista Leo Dias.

Uma publicação recente de Kimberlly que contou com o comentário de Rafaella Santos, irmã do craque da seleção brasileira, seria um indício da proximidade da influenciadora com a família de Neymar. Na publicação Rafaella Santos comentou, “Meu bebê”.

[Legenda]© Reprodução / Instagram

Ainda de acordo com o portal Leo Dias, a gestação foi confirmada pela própria família do atleta. A influenciadora e o jogador se conhecem há algum tempo e Amanda chegou a ficar ao lado de Neymar no ano passado após ele sofrer uma lesão no joelho que o afastou dos gramados.

