Polícia Civil faz operação contra o tráfico de drogas na cracolândia em SP

(FOLHAPRESS) - A Polícia Civil faz uma operação contra o tráfico de drogas na cracolândia, região central de São Paulo, na manhã desta terça-feira (10). Os alvos são suspeitos já identificados durante investigação. A GCM (Guarda Civil Metropolitana) dá apoio à operação.

Os agentes atuam nas ruas Santa Ifigênia, dos Gusmões, dos Protestantes e na avenida Rio Branco, fazendo triagem e revistando pessoas que formam o fluxo de usuários de drogas na região.

Os alvos identificados e detidos foram levados para o 3º DP (Campos Elísios). Não foi informado quantas pessoas foram detidas e o que foi encontrado com elas.

A intenção é prender suspeitos identificadas como responsáveis ou parte do esquema de tráfico de drogas na região.

O fluxo de usuários de drogas na região da cracolândia é um problema sem solução há décadas em São Paulo. Onde ele se fixa há aumento da criminalidade, de sujeira e queda no movimento do comércio. Como forma de compensação, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), sancionou projeto de lei que dá isenção parcial ou total de IPTU para imóveis localizados na área afetada, no centro da capital paulista.

O número de imóveis que receberão alguma forma do benefício será de 4.826. Desse total, porém, 2.143 já estavam isentos por motivos diversos, como casos de aposentados com renda de até três salários mínimos e imóvel avaliado em até R$ 1 milhão. Outros 378 imóveis já têm desconto no tributo por estarem incluídos em critérios sociais.

A lei, publicada no Diário Oficial nesta segunda-feira (9), cria duas categorias básicas de benefício. A primeira terá descontos de 50%, até o limite de R$ 10 mil, e a segunda terá 100%, limitado a R$ 20 mil. O escalonamento é aplicado conforme a distância das áreas onde há concentração de usuários de drogas.

Leia Também: Estudantes da USP decidem manter greve após reunião com a reitoria