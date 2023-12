Cracolândia teve aumento de 43% de frequentadores no segundo semestre

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A quantidade de usuários de drogas que frequentam a cracolândia, no centro de São Paulo, aumentou 43% no segundo semestre deste ano em comparação com o período entre janeiro e junho. Por mês, cerca de 500 pessoas passam pelo local.

Segundo dados da secretaria de Segurança Urbana da prefeitura, o mês que teve o maior concentração de dependente foi em outubro quando, em média, foram contabilizados 583 indivíduos.

O cálculo é feito por imagens captadas por drones diariamente entre o fluxo, forma como é conhecida a aglomeração de usuários. O método leva em consideração a conta de que cada pessoa ocupa, em média, 1 metro quadrado. Ruas adjacentes também são analisadas.

Em nota, a gestão do prefeito Ricardo Nunes (MDB) negou aumento de frequentadores no segundo semestre. Entre janeiro e junho, houve maior dispersão de usuários pelo centro, segundo a administração.

Atualmente, a cracolândia ocupa duas ruas na região da Santa Ifigênia, o que compromete o comércio de eletrônicos na região central.

Na última sexta-feira (8), o prefeito sancionou o projeto de lei municipal que aumenta o valor da gratificação por desempenho aos policiais militares e civis e da atividade complementar dos GCM (Guardas Civis Metropolitanos) que atuam na Operação Delegada, na região da cracolândia.

