Cantor sertanejo é solto após ficar nu e ejacular em sessão de massagem

Preso sob a suspeita de ter retirado a toalha de suas partes íntimas e ejaculado durante uma massagem em um hotel de Araxá, no Alto Paranaíba, o cantor sertanejo Thales Lessa, de 42 anos, conseguiu a liberdade provisória um dia depois após pagamento de fiança. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (14) pela Polícia Civil.

A massagista detalhou o ocorrido, afirmando que o artista teria ejaculado mesmo após seus pedidos para que ele não se despisse. Lessa foi preso em flagrante na segunda-feira (12), mas pagou fiança de R$ 7 mil e foi liberado.

Ainda de acordo com a vítima, em nota enviada à imprensa pela sua defesa, Lessa teria feito perguntas pessoais, como se ela tinha namorado e se o namorado se importaria com seu trabalho. Ela teria solicitado que o cantor não se despisse durante a massagem, mas ele teria ignorado o pedido, resultando no incidente.

Preferindo manter sua identidade em sigilo, a vítima expressou confiança nas instituições encarregadas de investigar o caso. A Polícia Militar foi acionada pela gerência do hotel após o ocorrido e Lessa foi detido pela Polícia Civil próximo à Nova Ponte.

De acordo com o site G1, Lessa alegou ser cliente habitual do serviço de massagem do hotel e afirmou que sempre fica nu durante as sessões, argumentando que nada fora do comum ocorreu durante aquela sessão em particular.

Leia Também: Carteiro morre ao ser atacado por abelhas durante entrega no litoral de SP