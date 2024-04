Falso professor é preso enquanto dava aula em universidade na Bahia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem foi preso, na segunda-feira (22), acusado de fraudar diplomas e se apresentar como professor universitário em Teixeira de Freitas, a cerca de 800 km de Salvador.

Ele foi levado pelos policiais enquanto dava aula em um campus da UFSB (Universidade Federal do Sul da Bahia).

O suspeito alegava ter diplomas de mestrado e doutorado em ciências da computação, segundo a Polícia Civil. Ele afirmava que cursou em uma universidade em São Paulo, que não foi especificada pela polícia.

A Polícia Civil constatou a fraude após entrar em contato com instituições de ensino da região e consultar um sistema de dados curriculares. "As diligências começaram após uma denúncia anônima. Com a confirmação da fraude, conseguimos prender o suspeito enquanto dava aula", disse o delegado Marcos Renato de Lima.

O homem responderá por falsidade ideológica. Ele foi ouvido na delegacia, passou por exames de corpo de delito e está à disposição da Justiça.

Por meio de nota, a UFSB disse que registrou um boletim de ocorrência. "Motivo pelo qual aguarda os procedimentos investigatórios a serem conduzidos pelas instituições competentes".

A reportagem não conseguiu localizar a defesa do suspeito, já que o nome dele não foi divulgado. O espaço segue aberto para manifestação.

