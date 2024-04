Policial militar morre e tem o corpo devorado pelos próprios cães

Um policial militar foi encontrado morto em sua casa na zona rural de Pirenópolis, no Entorno do Distrito Federal, no último domingo (21). O corpo de Clédio Vilela Cardoso, 53 anos, foi encontrado por amigos da vítima que estranharam sua ausência nas últimas celebrações religiosas.

Segundo a Polícia Civil, Clédio não era visto desde o dia 8 de abril. Os amigos, preocupados com o seu sumiço, foram até a sua residência e o encontraram sem vida ao lado de uma cadeira. A principal hipótese é que o policial tenha sofrido um mal súbito, já que não há sinais de crime.

"Não há nada mexido na casa, nada que evidencie a participação de terceiros", afirmou o delegado Tibério Martins Cardoso. "Aparentemente, foi um mal súbito. Como ele que cuidava dos cachorros, quando eles ficaram sem comida, a fome os levou a devorar o corpo do dono", completou.

O corpo de Clédio foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. A Polícia Civil ainda investiga o caso e irá conversar com familiares da vítima para tentar descobrir se ele tinha algum histórico de doença que possa ter lhe causado a morte.

