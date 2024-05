Alexandre Frota participa de resgates no Rio Grande do Sul com jet-skis

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Alexandre Frota foi ao Rio Grande do Sul para ajudar nos resgates da população ilhada devido às fortes chuvas no estado. A bordo de jet-ski, o ex-deputado federal resgatou animais domésticos e moradores da cidade de Canoas, uma das mais afetadas pelas enchentes.

"Estou aqui em Canoas. A gente fez um resgate agora de três animais, três cachorros, além da dona e de seu pai", disse Frota em post do Instagram da última quarta-feira (8). "Olha só como está aqui. O Rio Grande do Sul não está sozinho, vambora!", completou.

Amanda Martins, dona dos animais resgatados, agradeceu à ajuda do ator nos comentários: "Muito obrigada. Jamais vou esquecer". Em seu perfil, ela compartilhou que seu barco estava quebrado quando Frota chegou para ajudá-la, resgatando seus cães e mais dois amigos.

O ator também compartilhou fotos das doações de alimentos que levou para o Rio Grande do Sul. Frota disse ainda que entrou em contato com o governador Eduardo Leite (PSDB) e se colocou à disposição. Ele também postou um vídeo dirigindo de Cotia, cidade onde mora, na região metropolitana de São Paulo, até o Rio Grande do Sul.

Na rede social X (ex-Twitter), internautas se surpreendem com a ação do ex-deputado. "E o Alexandre Frota que tá em Canoas, no Rio Grande do Sul, resgatando pessoas e animais de jetski. O Brasil é uma caixinha de surpresas e na maioria das vezes as surpresas são boas", escreveu o usuário Aluisio Olievira. Confira mais reações.

