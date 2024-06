Piloto que morreu em SP voltava de evento beneficente quando se acidentou

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O piloto Igor Reis, 51, morto em acidente com monomotor na manhã desta segunda-feira (10), era especialista em aviação esportiva e voltava de evento de aeronaves no dia em que morreu.

Igor era piloto profissional da Associação Brasileira de Acrobacia Aérea. Ele representava a associação como voluntário no Arraiá Aéreo, que fez uma edição especial para arrecadar donativos ao Rio Grande do Sul neste fim de semana.

Ele começou a pilotar com 16 anos. Em entrevista dada ao Jornal de Valinhos em 2023, Igor contou que morava em Campinas quando teve o primeiro contato com a aviação e disse que sempre voou por hobby.

Graduação em ciências aeronáuticas. Em 2023, ele compartilhou a rotina nos últimos semestres de Ciências Aeronáuticas na Universidade do Sul de Santa Catarina.

Pintada de vermelho e branco, aeronave pilotada por Igor era chamada de "Barão Vermelho". Rotineiramente, o piloto compartilhava registro dos voos nas redes sociais.

O piloto era casado e deixa uma filha. Natural de Barra Mansa (RJ) o piloto morava em Valinhos (SP).

Senador lamentou morte. O evento do qual Igor participou antes de morrer foi organizado pela Fundação Astronauta Marcos Pontes. Em publicação nas redes sociais, o senador do PL lamentou o ocorrido.

"Sua alegria contagiante e sua disposição constante em ajudar causas sociais vai ficar marcada na nossa lembrança. Siga em paz, meu amigo, no seu grande voo", disse Senador Marcos Pontes, em publicação nas redes sociais.

ACIDENTE FOI REGISTRADO NA MANHÃ DESTA SEGUNDA

Igor pilotava uma aeronave do modelo Acro Sport II, que caiu na manhã desta segunda-feira. O acidente foi registrado no Aeroclube de Bauru.

Peça de aeronave se soltou durante decolagem, informou SSP. O problema com a peça obrigou um pouso de emergência e a aeronave explodiu após impacto com o solo, segundo informações preliminares do órgão.

Aeronave estava em situação regular, segundo a Anac. O acidente é investigado pelo Cenipa.