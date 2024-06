Homem alega relacionamento com padre e pede pensão na Justiça

O estudante de biomedicina, Fernando Gomes, que revelou que viveu um relacionamento com o padre Samuel Detomi, de Minas Gerais, acionou a Justiça e pediu o reconhecimento de união estável e o pagamento de pensão alimentícia por parte do religioso.

O caso, que abalou a Igreja Católica de Minas Gerais, ganha um desenvolvimento inusitado.

De acordo com informações reveladas pela Record, os advogados de Fernando Gomes afirmam que ele e o padre Samuel Detomi viveram um relacionamento amoroso entre janeiro de 2023 e março deste ano. Além disso, também afirmam que na maior parte do tempo viveram na mesma casa.

Assim sendo, a defesa do estudante requer que o padre pague pensão alimentícia a Fernando até que ele tenha condições de se sustentar, pois, neste momento, encontra-se desempregado. O valor pedido é igual a um salário mínimo.

Entenda o caso

A Igreja Católica de Minas Gerais está abalada com a revelação do escândalo depois de o estudante ter usado as redes sociais para revelar que vivenciou um relacionamento abusivo com o Padre Samuel Carvalho Detomi, da Paróquia de São Sebastião do Macuco de Minas.

Segundo o relato de Fernando Gomes, que é estudante de biomedicina, o homem viveu uma relação abusiva com o padre, que, segundo ele, o obrigou a participar em orgias realizadas dentro da igreja.

"Para quem não sabe, eu vivi um relacionamento abusivo, narcisista, agressivo, que me submeteu a fazer coisas fora do meu patamar. (Me envolvi com um Padre), que me fez passar por humilhações, ofensas e agressões psicológicas. Além disso, eu tinha que aceitar os desejos obscuros por orgias, sem o meu consentimento. Dentro da Igreja, dentro da casa paroquial. Tudo contra o direito de diáconos, contra a Igreja Católica. Enganando fiéis", escreveu Fernando Leão nas suas redes sociais, onde disse ainda ter provas do que afirma.

A denúncia de Fernando Leão chegou à Igreja Católica de Minas Gerais, que emitiu um comunicado onde afirma que o padre Samuel foi afastado para que sejam realizadas as devidas investigações.