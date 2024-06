Mulher morre após explosão causada por ex em kitnet em MT, diz polícia

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher de 24 anos morreu após uma explosão dentro da kitnet em que morava em Nova Ubiratã (MT).

Companheiro de Eliziane Martins de Oliveira é principal suspeito de causar a explosão. Gás de cozinha foi usado como agente inflamável no crime, segundo a Polícia Judiciária de Mato Grosso.

O homem teria se trancado dentro da kitnet junto à vítima antes da explosão. Ele também sofreu queimaduras no momento do ataque e foi hospitalizado no município de Sorriso, onde segue internado.

Mulher foi socorrida, mas morreu após internação. Ela foi transferida ao Hospital Municipal de Cuiabá no domingo (9) e teve morte constatada na segunda-feira (10).

Caso é investigado como homicídio doloso. O suspeito do crime não teve nome divulgado pela polícia e ainda não foi ouvido devido ao seu estado de saúde. Por isso, o UOL não pode entrar em contato com ele ou identificar quem faz a defesa.