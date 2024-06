No RS, ossada de advogada sumida há quase 2 anos é achada em área do Exército

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A Polícia Civil do Rio Grande do Sul localizou a ossada da advogada Alessandra Dellatorre, que estava desaparecida desde o dia 16 de julho de 2022.

A ossada da vítima foi encontrada em uma área de mata entre as cidades de São Leopoldo e Sapucaia do Sul. Os restos mortais de Alessandra estavam em um terreno do 18º Batalhão de Infantaria Motorizada do Exército brasileiro e foi achado por militares que faziam trabalho de limpeza no local no dia 7 de junho.

Perícia fez exame de arcada dentária para confirmar a identificação do corpo. Após a confirmação de que se trata da advogada, a Polícia Civil do estado vai instaurar novo procedimento para apurar as circunstâncias da morte.

Corpo foi entregue aos familiares da advogada. "Encontramos a Alessandra e providenciamos a entrega do corpo para a sua família", informou o delegado Mário Souza, durante entrevista coletiva nesta terça-feira (18).

Exército disse colaborar com os investigadores e que instaurou Inquérito Policial Militar para apurar a possibilidade de algum crime militar. "O fato está sendo apurado pelos Órgãos competentes em uma investigação, outras informações deverão ser obtidas junto à Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Sul".

Alessandra Dellatorre foi vista com vida pela última vez em 16 de julho de 2022. Na ocasião, ela saiu para caminhar sem celular e sem documento de identificação. Na época de seu desaparecimento, buscas foram feitas na região, mas ela não tinha sido localizada até o dia 7 de junho deste ano, quando seus restos mortais foram encontrados.