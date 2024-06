Pastor ora para homem largar vício do álcool e resultado surpreende; veja

Um vídeo gravado no Brasil está causando alvoroço nas redes sociais e já se tornou viral.

Na gravação, dois homens cercam outro. Em determinado momento, um deles, um pastor, inicia uma oração para libertar o homem no centro do círculo do vício em álcool.

Durante a oração, ouvem-se pedidos para que o homem tenha uma vida saudável e livre do álcool. Contudo, o que surpreendeu os internautas foi que, enquanto recebia a oração para se libertar do vício, o homem deu um gole na cachaça.

Agora, a questão que fica é: aquele gole foi uma despedida ou teve algum propósito específico?



Veja o vídeo na galeria acima.

Leia Também: Torcedor 'voa' da bancada e quase atinge Cristiano Ronaldo; veja