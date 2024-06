Homem é morto em assalto em área nobre de SP; ladrões não levaram moto BMW

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um empresário foi morto a tiros durante uma tentativa de assalto na avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, entre os bairros Brooklin e Vila Olímpia, em São Paulo.

Marcos Cesar Peruchi, de 53 anos, dirigia uma moto de luxo quando foi abordado por ladrões. Ele foi atingido por dois disparos por volta das 19h de quinta (27). A polícia investiga as circunstâncias do crime.

Ladrões fugiram sem levar nada. A moto BMW R 1250 GS, o celular e os documentos de Marcos foram encontrados no local do crime.

Marcos morreu antes do resgate chegar. Ele era dono de uma empresa que faz obras em fachadas de prédios e comércios.

O caso foi registrado como latrocínio no 27° DP (Dr Ignácio Francisco), em Campo Belo. A polícia ficou sabendo da ocorrência após uma testemunha entrar no 96º DP, que também fica na Berrini, e alertar os agentes que um motociclista tinha sido baleado.