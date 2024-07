Modelo morre após fazer procedimento estético nos glúteos

Aline Maria Ferreira, uma modelo e influenciadora digital de Brasília, de 33 anos, faleceu nesta terça-feira (2) após realizar um procedimento estético nos glúteos. A biomédica Grazielly da Silva Barbosa, dona da clínica onde o procedimento foi realizado, foi presa em flagrante pela Polícia Civil de Goiás, estado onde atuava.

Com mais de 40 mil seguidores no Instagram, Aline compartilhava conteúdos de moda, dicas cotidianas e fotos com a família. Ela era casada e mãe de dois meninos. Uma nota de luto foi publicada em seu perfil, informando que o velório ocorrerá nesta quinta-feira (4), das 9h às 11h, no Templo Ecumênico do Cemitério do Gama, no Distrito Federal.

Aline sofreu uma infecção generalizada após a aplicação de polimetilmetacrilato (PMMA) nos glúteos. O procedimento foi realizado no dia 23 de junho em Goiânia (GO). No mesmo dia, ela retornou a Brasília, onde começou a passar mal. Desde o dia 29, Aline estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Grazielly da Silva Barbosa, responsável pelo procedimento, é biomédica e foi presa em flagrante pela Polícia Civil. Dona da clínica de estética onde Aline fez a aplicação, Grazielly não tinha registro profissional no Conselho Regional de Biomedicina. A prisão foi efetuada pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra o Consumidor (Decon).

