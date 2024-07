Acordo vai devolver R$ 15 mil a idosa que ajudava falso Schwarzenegger

LORENA BARROS E ROGERIO GENTILE

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A idosa de 72 anos que transferiu mais de R$ 200 mil para estelionatários que se passavam pelo ator Arnold Schwarzenegger receberá R$ 15 mil de um dos golpistas após acordo firmado na Justiça de São Paulo.

Pagamento será feito em 15 parcelas de R$ 1 mil. Os valores serão depositados na conta poupança da idosa todos os meses.

Acordo foi firmado com uma das 12 pessoas que são alvo do processo. O réu que se comprometeu judicialmente a devolver os R$ 15 mil terá o nome retirado do polo passivo da ação.

Processo seguirá na Justiça. Outras 11 pessoas continuam respondendo judicialmente. A defesa pede R$ 30 mil de danos morais e ressarcimento do dobro do valor perdido pela idosa.

Moradora do litoral de São Paulo repassou R$ 238,5 mil a golpistas. Valores foram transferidos em 13 partes entre novembro de 2020 e junho de 2022.

Estelionatário contatou a aposentada pela internet e disse que passava por necessidades. Ele, que se passava pelo ex-governador da Califórnia, dizia que tinha uma quantia alta a receber de uma empresa de transportes e que a aposentada seria recompensada pela ajuda, recebendo "em dólar".

Mulher chegou a vender casa e carro para juntar dinheiro. Com esperança de obter o dinheiro de volta, ela e o marido, de 79 anos, chegaram a assinar o contrato de compra de uma casa. Sem conseguir pagar, eles precisaram deixar o imóvel após ação de reintegração de posse.

Idosa confrontou golpista e buscou a polícia. "Eu caí num golpe e a polícia vai ficar sabendo sobre você. Isto é, se você for mesmo o Arnold", escreveu a aposentada em uma das mensagens.