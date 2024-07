Policial militar morre baleado em tentativa de assalto na zona sul de SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um policial militar morreu na noite de quinta-feira (5) após uma tentativa de assalto na Vila da Saúde, na zona sul de São Paulo.

Paulo Adriano de Oliveira, de 49 anos, estava em sua moto quando foi abordado por três suspeitos. O agente policial trafegava pela rodovia dos Imigrantes na altura do km 11, informou a SSP (Secretaria de Segurança Pública).

Os homens armados teriam baleado o PM e fugido em seguida. Policiais militares encontraram o colega baleado e inconsciente em via pública. Ainda não há informações se Paulo estava em serviço ou de folga.

A vítima foi levada ao Hospital Saboya, mas não resistiu. A perícia foi também acionada e exames foram pedidos ao Instituto de Criminalística e ao IML (Instituto Médico Legal).

O caso foi registrado como latrocínio no 26° DP, no Sacomã. A investigação tenta identificar e localizar os envolvidos no crime.