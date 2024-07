Influenciadora e ativista de esquerda Marina Mamede morre aos 34 anos

Marina Mamede, influencer, ativista e streamer de 34 anos, faleceu em Ouro Preto, na Região Central de Minas Gerais. A confirmação de sua morte foi feita pela Polícia Civil e pela prefeitura da cidade.

A tragédia ocorreu na sexta-feira (5), no bairro Nossa Senhora do Rosário. Até o momento, as circunstâncias do falecimento não foram divulgadas pelas autoridades.

Marina, mãe de três filhos, ganhou notoriedade durante as eleições de 2022 ao defender pautas de esquerda nas redes sociais. Em Ouro Preto, ela também presidia o Conselho Municipal de Segurança Alimentar Nutricional Sustentável (Conseas - OP).



Nas redes sociais alguns políticos se manifestaram, lamentando a morte de Marina. Foi o caso de André Janones (Avante-MG), que afirmou ter recebido com tristeza a notícia.



Recebi com muita tristeza a notícia da partida da @euMarinaMamede, que foi covardemente perseguida por suas posições políticas. Que Deus a receba em sua infinita misericórdia e conforte o coração da família.



Sua contribuição em 2022, na batalha pela democracia jamais será… — André Janones (@AndreJanonesAdv) July 6, 2024 ">