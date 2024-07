Amigos recebem convite de restaurante após confusão com valor de vinho

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Amigos que se confundiram ao checar o preço de um vinho no cardápio em um restaurante na Bahia receberam o convite do estabelecimento após repercussão do episódio nas redes sociais.

Thalita Emily, responsável pela divulgação do vídeo do caso no TikTok, disse em entrevista à GloboNews que, depois do susto com o valor da conta, os quatro amigos foram chamados para jantar no estabelecimento.

Na sequência, ela completou: "E a gente já tinha tomado duas garrafas. Algumas pessoas perguntaram 'ah, mas por que não devolveram?'. A gente não sabia. Então, foi essa situação toda que aconteceu. Está sendo muito engraçado, porque a gente recebeu até o convite do restaurante para a gente ir jantar lá", destacou.

Ao UOL, o restaurante Mistura disse ter tomado conhecimento do episódio. "E imediatamente se solidarizou com a inexperiência dos jovens, procurando o contato do grupo para oferecer um jantar como cortesia". Segundo o estabelecimento, os amigos agradeceram e optaram por um almoço no próximo domingo.

REPERCUSSÃO NAS REDES SOCIAIS

Vídeo já conta com quase 4 milhões de visualizações só no TikTok. A gravação de 57 segundos foi publicada no último domingo (7). "A tour do jantar mais caro?", diz a legenda do post.

Amigos saíram para jantar em um restaurante em Salvador. No local, os quatro -dois homens e duas mulheres- pediram duas garrafas de vinho branco português Pêra Manca. O que o grupo não se atentou mesmo foi ao preço do vinho. Achavam que custaria R$ 165, quando, na verdade, o preço era R$ 1.650.

"Quando a conta chega e o vinho custa R$ 1.650 ao invés de R$ 165", diz a narração do vídeo. O post também traz o recibo da conta do jantar entregue por um dos funcionários. Na sequência, todos aparecem sem ainda acreditar no valor a ser pago.

No recibo, é possível ver o que os jovens haviam pedido, além das garrafas de vinho: burrata de búfala, ceviche, camarões flambados, filé grelhado, dois filés grelhados ao vôngole, duas águas com gás, três águas sem gás e dois cafés expressos.

Valor total acabou ficando muito além do esperado. Se fosse pela conta que imaginavam, o jantar sairia por R$ 1.212. No fim, porém, o total foi de R$ 4.512.

"Traz a conta certa?", brincou um deles, no vídeo. "Mano, que decepção", disse outro. "Uma experiência tenebrosa. Sem condições", afirmou um terceiro do grupo.