Município de SC decreta emergência após cratera surgir no meio da rua

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O município de São Bento do Sul (SC) decretou situação de emergência após uma cratera se abrir no meio de uma rua. O grande volume de chuva causou instabilidade de solo e encostas no bairro Rio Negro, segundo Diário Oficial. Imagens mostram que a fenda dividiu a rua ao meio.

Ruas Romualdo Quint e Helena Frankenbert foram atingidas. O decreto diz que "são necessárias ações de resposta para a garantia da segurança de moradores e reconstrução e ações necessárias para restabelecer a normalidade local".

Prefeitura autorizou entrada de autoridades e agentes da Defesa Civil em residências particulares para prestar socorro ou determinar pronta evacuação. Também fica autorizada o início de eventuais processos de desapropriação de casas "comprovadamente localizadas em áreas de risco de desastre".

Decreto tem validade de 180 dias. O UOL procurou a Prefeitura de São Bento do Sul para saber mais detalhes do incidente e aguarda retorno.

Previsão é de tempo firme nos próximos dias. A partir de amanhã, o sol volta a aparecer em Santa Catarina e o frio perde força. As máximas devem se aproximar dos 20ºC. Até sexta (19), uma alta pressão atmosférica mantém o tempo firme e com poucas nuvens.