Influenciador que matou atropelado recém-casado tem passaporte apreendido

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O influenciador procurado pela polícia suspeito de atropelar e matar o recém-casado Fábio Toshiro teve seu passaporte apreendido no Rio de Janeiro.

O passaporte de Vitor Vieira Belarmino foi apreendido ainda no dia do acidente. A informação foi confirmada ao UOL nesta quinta-feira (18) pelo delegado Rodrigo Barros, da 42º DP, responsável pelo caso.

Vitor é considerado foragido. Após o atropelamento, o influenciador fugiu do local sem prestar socorro e ainda não foi encontrado. A Polícia Civil pede que a população repasse de forma anônima informações sobre o paradeiro do procurado.

Ele tem um mandado de prisão expedido. A Vara do Plantão Judicial Capital expediu a decisão pelo crime de praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor.

O UOL tenta localizar a defesa de Vitor. O espaço segue aberto para manifestação.

Vitor dirigia uma BMW que atingiu Fábio Toshiro Kikuta em alta velocidade. Imagens mostram que ele foi atropelado às 23h37 enquanto atravessava a avenida Lúcio Costa, na frente do CDesign Hotel, onde o casal recém-casado estava hospedado. A mulher de Fábio não foi atingida.

Corpo de Fábio foi projetado para dentro do carro. Uma testemunha contou à polícia que o motorista diminuiu a velocidade após o atropelamento e ocupantes do veículo arremessaram o corpo para fora do carro.

Cinco mulheres estavam na BMW com Vitor e já foram ouvidas. Agentes foram até a casa de Vitor, mas só encontraram a BMW com marcas do acidente e com manchas de vinho. Uma taça quebrada também estava no interior do veículo.

Vítima tinha se casado havia poucas horas. Fábio e sua esposa saíram do hotel para ir à praia após guardarem as malas da lua de mel, contaram familiares. Eles se casaram em um sítio em Guaratiba e deixaram a festa às 22h.