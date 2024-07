Briga envolvendo 'Homem-aranha' acaba com suspeito no trilho do metrô em BH

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um homem, vestido do personagem Homem-aranha, se envolveu em uma briga no Metrô de Belo Horizonte, na noite do sábado (20). Segundo relatório da PM, após ser agredido, o homem fantasiado acabou empurrando o agressor nos trilhos.

Homem estava fantasiado porque tinha acabado de voltar do trabalho como recreador. À Polícia Militar de Minas Gerais, ele informou que conversava com outra pessoa sobre o próprio trabalho na estação Carlos Prates quando "um indivíduo chegou o intimidando".

Homem tinha falas desconexas, segundo o recreador. O suposto agressor se afastou após a primeira abordagem, mas voltou a gritar e teria agredido fisicamente o "Homem-aranha" segundos depois.

"Se você é o Homem-aranha, eu sou o Batman", falou o agressor, segundo o homem fantasiado. De acordo com relatório policial, o recreador levou chutes e socos, tendo a própria máscara quebrada.

Ele revidou os golpes.

Homem foi jogado nos trilhos duas vezes. À polícia, o "Homem-aranha" afirmou que empurrou o agressor na linha férrea para afastá-lo. Seguranças do Metrô desceram aos trilhos para imobilizar o agressor, e retirá-lo dos trilhos, mas ele conseguiu se soltar novamente, sendo empurrado mais uma vez pelo "Homem-aranha".

Agressor foi contido e algemado pelos seguranças na segunda tentativa. Ele foi levado à UPA Oeste para receber atendimento médico, informou a PMMG. O recreador não quis receber socorro médico, segundo a polícia.

Caso foi registrado como vias de fato pela PM. O caso foi levado à Polícia Civil e os dois homens registraram um termo circunstanciado de ocorrência de vias de fato/agressão. Eles foram liberados após assinarem um termo de compromisso de comparecimento ao Juizado Especial Criminal.

O UOL buscou o Metrô de Belo Horizonte. O espaço será atualizado se algum posicionamento sobre o caso for emitido.

