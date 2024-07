Militar da reserva é preso sob suspeita de perseguir e ameaçar garota de programa no Rio

(FOLHAPRESS) - Um militar da reserva foi preso sob suspeita de perseguir e ameaçar uma garota de programa no centro do Rio de Janeiro, na sexta-feira (19).

Segundo as investigações, o homem estava chantageando a vítima para que ela fosse até a casa dele, sob a ameaça de expor fotos e vídeos íntimos e contar para a família dela sobre o trabalho como garota de programa.

Com as informações, a polícia simulou um encontro entre a mulher e o militar, que foi surpreendido esperando a vítima próximo à residência dele, no bairro da Lapa.

O homem foi preso em flagrante por policiais da 5ª DP (Mem de Sá). Os agentes foram procurados pela própria vítima, que foi à delegacia registrar a ocorrência pelos crimes de perseguição e violência psicológica.

De acordo com a Polícia Civil, Alessandro Nunes Ferreira, 50, foi ouvido na delegacia e levado para a unidade prisional do Exército Brasileiro.

A corporação não soube dizer se o militar tem advogado. Procurado, o Exército não se manifestou até a publicação deste texto.

Leia Também: Depoimento de ex-marido de Raquel Cattani consistente, diz delegado