Depoimento de ex-marido de Raquel Cattani consistente, diz delegado

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ex-marido da empresária Raquel Cattani, filha do deputado estadual Gilberto Cattani (PL), de Mato Grosso, encontrada morta na manhã de sexta-feira (19), em Nova Mutum, foi ouvido pela polícia e liberado.

Ex-marido foi à delegacia para prestar esclarecimentos na sexta-feira (19). A polícia considerou o depoimento consistente e o liberou, segundo informou Guilherme Pompeo, delegado responsável pelo caso, ao telejornal MTTV 1ª Edição, da Rede Globo.

"Tudo o que ele disse em depoimento, até agora, foi coerente com aquilo que levantamos in loco. Os lugares que ele citou que foi, isso foi averiguado e confirmado. Por hora, ele vai ser liberado. E não há um flagrante de delito, só que a Polícia Civil não descarta nenhuma possibilidade. Nós tivemos a precaução de ouvi-lo ainda neste momento, de averiguar essas informações e conforme perguntado, a linha de investigação ainda é muito incipiente para a gente informar, porque pode atrapalhar nosso trabalho", disse o delegado Guilherme Pompeo

A polícia deve retomar os depoimentos na segunda-feira (22). Pais, familiares mais próximos e vizinhos da vítima serão ouvidos. Os trabalhos foram suspensos momentaneamente, segundo Pompeo, em respeito ao luto da família.

Apesar do corpo de Raquel só ter sido encontrado na sexta-feira (29), a perícia acredita que ela tenha sido morta no dia anterior. O corpo apresentava mais de 30 perfurações feitas, provavelmente, com uso de arma branca, segundo informou o perito Jomar Silva Magalhães ao telejornal. Ele disse que a perícia coletou muitas amostras de DNA para tentar, de alguma forma, chegar ao agressor.

"A vítima, pelas lesões, a gente consegue constatar também que houve uma luta corporal, a vítima foi muito forte no momento, resistiu àquela agressão. Pelos tipos de lesões que a gente identifica no corpo, e o corpo fala, a gente pôde perceber isso. Foi encaminhado esse material para Cuiabá, onde a gente vai fazer toda a análise molecular de coleta, DNA e posteriormente o confronto com alguns suspeitos que a investigação por parte do delegado trouxer.", finalizou Jomar Silva Magalhães

Dona de uma queijaria, Raquel foi encontrada morta por um familiar em um dos quartos da casa onde morava. Segundo a polícia, o celular da vítima e uma moto foram levados da residência.

O corpo de Raquel Catani, de 26 anos, chegou à capela Bom Jesus, em Lucas do Rio Verde, onde ocorreu o velório, por volta das 6h deste sábado. Amigos e familiares da empresária, que deixa dois filhos, vieram prestar as homenagens a ela, além de políticos e autoridades locais.

