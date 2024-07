Professores da UFSM são mortos durante assalto em hotel no RS

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois professores universitários foram mortos a tiros durante um assalto em um hotel em que estavam hospedados na madrugada da quinta-feira (25) em Mato Castelhano.

Fabiano de Oliveira Fortes e Felipe Turchetto morreram no local. Os docentes, de 35 e 46 anos, eram da UFSM (Universidade de Santa Maria) e viajavam com um grupo de alunos da instituição.

Os dois suspeitos pelo crime haviam se hospedado no hotel na noite anterior. Ao chegar no local, anunciaram o assalto por volta das 1h30, e renderam alguns dos clientes e funcionários do estabelecimento.

Os criminosos conseguiram fugir do hotel com celulares, jóias e dinheiro. Eles também teriam tentado forçar as vítimas a fazerem transferências bancárias por Pix, mas não conseguiram. Além dos mortos, não houve feridos.

Os suspeitos ainda não foram localizados. A Polícia Civil informou que equipes policiais estão na rua para ouvir testemunhas e analisar imagens de segurança.

A UFSM publicou uma nota de pesar. A Universidade ainda informou que as aulas desta quinta (25) e de sexta (26) estão suspensas no Departamento de Ciências Florestais do Centro de Ciências Rurais.

Leia Também: Menina de 8 anos é estuprada e morta pelo vizinho em Salvador