Reeducanda trans morre após ser espancada em presídio masculino de MT

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma mulher trans que cumpria pena em uma penitenciária masculina de Mato Grosso morreu após ser espancada por presos em Várzea Grande (MT).

Reeducanda chamada Gabi, 37, foi hospitalizada na segunda-feira (22). Ela estava alocada na ala LGBTQIA+ do Complexo Penitenciário Ahmenon Lemon Dantas, mas foi agredida em um momento de socialização com outros apenados.

Ela morreu na quinta-feira (25). A mulher deu entrada no Pronto Socorro de Várzea Grande em estado grave, com ferimentos no crânio e no rosto, segundo registro médico.

Dois suspeitos foram encaminhados à delegacia. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, "todas as providências necessárias" foram tomadas após a agressão.

Investigação preliminar não aponta transfobia, informou Sesp. Em nota, a secretaria afirmou que a investigação é conduzida pela DHPP de Cuiabá. A Polícia Civil afirmou que "não há registro de óbito em relação a reeducando preso".