Médica e estudante morrem após caminhão-tanque esmagar carro deles em AL

SÃO PUALO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Uma médica e um estudante de medicina morreram na sexta-feira (2) após um caminhão-tanque tombar sobre o carro em que eles estavam no km 40 da BR-101 em Flexeiras, no Alagoas. Uma outra médica sobreviveu.

Eles estavam indo trabalhar no município Joaquim Gomes na manhã de sexta (2). O motorista do caminhão diz que perdeu o controle da direção depois que seu pneu desceu no acostamento, que tem um nível mais baixo que a rodovia, informou a PRF à TV Globo.

Caminhão tentou voltar à pista, tombou e esmagou carro. As vítimas ficaram presas às ferragens e foram necessários dois guinchos de grande porte para levantar o caminhão.

Única sobrevivente é a médica Lizianny Tenório Toledo, 26. Ela foi levada ao Hospital Geral do Estado com ferimentos leves, fez exames de imagens e recebeu alta, informaram a Prefeitura de Joaquim Gomes e a Secretaria Estadual de Saúde.

A médica Flavia Alves França, 27, morreu no local. Ela trabalhava no Hospital Ana Anita Gomes Fragoso e na UBS Laércio Dias.

O estudante Lucas Queiroz Silva também não resistiu aos ferimentos. O Sindicato dos Médicos de Alagoas afirmou que os três estavam em suas primeiras experiências profissionais e foram alunos de destaque da Uncisal.